Власти Москвы держат на контроле случаи выявления кори в столице

Власти Москвы заявили, что держат на контроле случаи выявления кори в столице
Полный комплекс противоэпидемических мероприятий проводится в Москве при регистрации случаев кори, также проводится вакцинация не привитых людей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
"При регистрации случая кори департаментом здравоохранения Москвы совместно с Роспотребнадзором оперативно проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий, включая вакцинацию по эпидемическим показаниям контактных лиц, ранее не болевших корью и не привитых против этой инфекции. Кроме того, по поручению федерального Роспотребнадзора с 3 апреля в Москве проводится подчищающая иммунизация против кори лиц, не привитых против кори в рамках календаря профилактических прививок по причине временных медицинских отводов, а также декретированных групп населения и мигрантов для создания популяционного иммунитета в столице", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что вирус кори передается воздушно-капельным путем, он очень летучий: вероятность заражения непривитого при контакте с заболевшим - 100%. Заболевание может протекать в тяжелых формах, с осложнениями в виде менингита, энцефалита, отита, пневмонии и пр. Первые симптомы кори нередко схожи с проявлениями ОРВИ.
Единственным надежным способом защиты от кори является вакцинация.
В рамках национального календаря прививки против кори детям проводятся в два этапа: вакцинация в возрасте одного года и ревакцинация в шесть лет. Если же впервые вакцинируются дети шести лет и старше, минимальный интервал между первой и второй прививками должен составлять не менее трех месяцев, добавили в департаменте.
"После двукратной иммунизации формируется стойкий иммунитет, не требующий дальнейших ревакцинаций. Вакцины против кори, которые используются в Москве, содержат ослабленный вирус, который не способен вызвать заболевание, стимулируя организм на формирование длительного иммунитета. Данные вакцины не вызывают осложнений, безопасны и проверены временем. Бесплатно вакцинироваться можно в поликлинике по месту прикрепления, а детям - в поликлиниках и по месту обучения", - подчеркнули в пресс-службе.