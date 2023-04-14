Власти Москвы держат на контроле случаи выявления кори в столице

"При регистрации случая кори департаментом здравоохранения Москвы совместно с Роспотребнадзором оперативно проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий, включая вакцинацию по эпидемическим показаниям контактных лиц, ранее не болевших корью и не привитых против этой инфекции. Кроме того, по поручению федерального Роспотребнадзора с 3 апреля в Москве проводится подчищающая иммунизация против кори лиц, не привитых против кори в рамках календаря профилактических прививок по причине временных медицинских отводов, а также декретированных групп населения и мигрантов для создания популяционного иммунитета в столице", - сказали в пресс-службе.