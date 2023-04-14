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37 минут назад

В Москве продлят работу общественного транспорта в Пасхальную ночь

Газета.Ruиещё 2

Работа столичного городского транспорта будет продлена в Пасхальную ночь — с 15 на 16 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы. По данным ведомства, это сделано для того, чтобы прихожане храмов смогли доехать домой после праздничной службы.

В Москве продлят работу общественного транспорта в Пасхальную ночь
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Поезда метро и МЦК будут ходить в ночь на воскресенье до 2:00 часов, а наземный транспорт вблизи храмов — до 3:30», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве на Пасху будут запущены 35 специальных маршрутов от метро и железнодорожных станций до 16 кладбищ. Кроме того, автобусы до других 18 городских кладбищ будут ходить чаще. Более 40 пригородных и городских поездов будут останавливаться возле храмов и кладбищ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на дорогах установили 400 новых стационарных камер. До 1 июня планируется установить еще 200 комплексов видеофиксации, их общее количество увеличится до 1,8 тыс. штук.

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