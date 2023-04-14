В Москве продлят работу общественного транспорта в Пасхальную ночь

Работа столичного городского транспорта будет продлена в Пасхальную ночь — с 15 на 16 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы. По данным ведомства, это сделано для того, чтобы прихожане храмов смогли доехать домой после праздничной службы.

«Поезда метро и МЦК будут ходить в ночь на воскресенье до 2:00 часов, а наземный транспорт вблизи храмов — до 3:30», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве на Пасху будут запущены 35 специальных маршрутов от метро и железнодорожных станций до 16 кладбищ. Кроме того, автобусы до других 18 городских кладбищ будут ходить чаще. Более 40 пригородных и городских поездов будут останавливаться возле храмов и кладбищ.