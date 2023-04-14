На улицах и площадях Москвы к Пасхе установили свыше 1,3 тыс. конструкций

Более 1,3 тыс. праздничных конструкций установили в Москве в честь Пасхи. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заммэра столицы Петр Бирюков.
"В преддверии Светлой Пасхи установили около церквей и храмов, на улицах и площадях, в парках, на въездах в город, возле вокзалов и станций метро более 1,3 тыс. объемно-декоративных конструкций. Это - пасхальные яйца и венки, световые арки, тоннели и деревья", - сказал Бирюков.
Он добавил, что на билбордах и афишных стендах были размещены 200 праздничных плакатов, а на цифровых билбордах и медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате транслируются тематические видео-открытки.
"Красочное оформление получила территория около Храма Христа Спасителя - там установили большое пасхальное яйцо, цветочный тоннель и композицию "Весенний лес". Цветочные тоннели украсили Якиманскую набережную и Новую площадь. Все световые и декоративные конструкции - многофункциональные, их можно использовать многократно, меняя вид в зависимости от праздника", - уточнили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.