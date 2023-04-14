На улицах и площадях Москвы к Пасхе установили свыше 1,3 тыс. конструкций

"В преддверии Светлой Пасхи установили около церквей и храмов, на улицах и площадях, в парках, на въездах в город, возле вокзалов и станций метро более 1,3 тыс. объемно-декоративных конструкций. Это - пасхальные яйца и венки, световые арки, тоннели и деревья", - сказал Бирюков.