Почти в 20 парках Москвы пройдет специальная программа в честь Пасхи

Специальная программа пройдет 16 апреля в 19 парках Москвы . Всего 300 тематических мероприятий состоятся в этот день, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры в четверг.

"Приглашаем жителей и гостей столицы провести пасхальное воскресенье в 19 парках. С 12 до 18 часов там пройдут творческие и ремесленные мастер-классы, выступят хоровые коллективы и звонари. Кроме того, посетителям покажут спектакли по мотивам народных сказок и литературных произведений", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной .

В пресс-службе отметили, что провести день можно будет на площадках в разных районах города: в парках "Сокольники", "Северное Тушино", "Красная Пресня", Измайловском, Лианозовском, Перовском, 50-летия Октября, ландшафтном парке "Митино", саду "Эрмитаж" , усадьбе Воронцово и других.

"Гостей порадуют концертами групп "Талица" и "Диакапелла", ансамблей "Крапива" и "Орион", Московского казачьего хора, хоров "Вокалион", "Логос", "Благовест" и "Православный спев". Юных и взрослых зрителей ждут театральные постановки "В поисках Пасхи", "Жар-птица", "Как Иван Иванович и Иван Никифорович цыплят делили", "Степанова памятка" и "Азор Тихонович", - говорится в сообщении.

В творческих мастерских посетители парков смогут создать пасхальный венок или саше, украсить подставку для яиц или цветочный горшок, освоить технику декупажа, сделать сувенир. Ключевые события программы большинства площадок - выступления звонарей. В парках "Фили" и Таганском они предложат всем желающим попробовать свои силы в звонарном искусстве. В "Кузьминках" москвичей и туристов научат старинным играм и народным танцам, в "Ангарских прудах" - росписи сумок и уходу за цветами. А в парке имени Ю. М. Лужкова детям расскажут об искусстве чеканки монет.