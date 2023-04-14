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51 минуту назад

Выставка «Русский Азов» откроется в Москве 26 апреля

Национальная Служба Новостей

Выставка об истории городов, распложенных на побережье Азовского моря, «Русский Азов» откроется в Москве 26 апреля. Её подготовили специалисты Российского исторического общества совместно с Фондом гуманитарных проектов при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Выставка «Русский Азов» откроется в Москве
Фото: nsn.fmnsn.fm

На ней будут представлены материалы ведущих российских музеев и архивов, в том числе и краеведческого музея Мариуполя.

По словам руководителя исторического парка «Россия – Моя история» Ивана Есина, последние достижения мультимедийной отрасли будут использованы для того, чтобы рассказать историю «Русского Азова». Он подчеркнул, что целью выставки станет защита исторической правды и напоминание об исторических победах России на этой земле. Экспозиция представит быт кочевых племён Приазовья, подробно опишет знаменитую битву на реке Калке и жизнь князя Дмитрия Донского. Отдельной темой станет зарождение в этих местах казачества.

Временно исполняющий обязанности председателя Правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев подчеркнул, что Россия на протяжении нескольких веков обживала Северное Причерноморье и Приазовье. Проект будет представлен не только в Москве. Его после столицы увидят в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Махачкале, Саратове, Казани, Волгограде, Краснодаре, Ставрополе и Пятигорске.

Новости Москвы,Иван Есин,Дмитрий Донской,
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