Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о резком похолодании в грядущие выходные в Москве и Московской области. По его словам, температура воздуха ночью может опуститься до трех градусов ниже нуля, передает портал «Подмосковье сегодня».

Он также отметил, что дневная температура тоже может упасть сразу на десять градусов. Заморозки будут наблюдаться в ночь с 14 на 15 апреля.

«Особенно беречься нужно тем, кто ночью пойдет в храм на праздничное богослужение. В субботу днем ожидается до плюс шести, ночью уже до одного градуса тепла», — подчеркнул Тишковец.

По словам специалиста, подобные перепады температур в столице и Подмосковье являются нормой для апреля.

Он отметил, что привычная температура выше десяти градусов тепла ожидается в начале следующей недели.