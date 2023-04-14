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1 час назад

Краеведческий диктант «Московский код» пройдет в столице 22 апреля

Вечерняя Москваиещё 1

22 апреля в столице состоится очный этап краеведческого диктанта «Московский код». Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Краеведческий диктант «Московский код» пройдет в столице
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Краеведческий диктант «Московский код» — одно из ключевых событий Дней исторического и культурного наследия. В этом году он пройдет уже в шестой раз. Мы видим, что краеведением интересуется все больше горожан, поэтому совместно с экспертами подготовили новые вопросы об истории и архитектуре нашего города, — сказал он.

По словам Емельянова, у горожан есть возможность предложить свой вопрос для диктанта. Он отметил, что в прошлом году именно вопрос от жителя оказался самым трудным.

Написать диктант можно очно в отреставрированных объектах культурного наследия, музеях, библиотеках, учебных заведениях и культурных центрах, а также онлайн — на сайте проекта «Активный гражданин» и на портале «Узнай Москву», передает официальный сайт мэра Москвы.

Ежегодная всероссийская акция «Тотальный диктант» состоялась в минувшую субботу, 8 апреля. Одной из площадок стала редакция газеты «Вечерняя Москва». Сотрудники и гости «ВМ» проверили свои знания. Текст был посвящен выдающемуся ученому, путешественнику, писателю, исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву.

Новости Москвы,Владимир Арсеньев,Алексей Емельянов,
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