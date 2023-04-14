Краеведческий диктант «Московский код» пройдет в столице

— Краеведческий диктант «Московский код» — одно из ключевых событий Дней исторического и культурного наследия. В этом году он пройдет уже в шестой раз. Мы видим, что краеведением интересуется все больше горожан, поэтому совместно с экспертами подготовили новые вопросы об истории и архитектуре нашего города, — сказал он.