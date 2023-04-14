В Москве откроются ярмарки выходного дня

Сегодня, 14 апреля, в столице открываются долгожданные ярмарки выходного дня, где москвичи привыкли покупать овощи и фрукты из южных регионов страны по привлекательным ценам. Фермеры обещают: весь "борщевой набор", а также фрукты и соленья будут дешевле, чем в магазинах.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Каждый год тысячи фермеров привозят в Москву свежие продукты. На этот раз во всех районах города заработают 67 точек продаж. Все площадки расположены в доступных для жителей местах, рядом со станциями метро.

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"Ярмарки выходного дня работают в Москве уже более 20 лет с апреля по декабрь, покупать на них сельскохозяйственную продукцию стало доброй традицией у москвичей. Сезонные овощи и фрукты везут более чем из 40 регионов России, в том числе из Московской, Воронежской, Ростовской и Рязанской областей. Продукты привозят еженедельно, специально рассчитывая на продажу за три дня - пятницу, субботу и воскресенье", - рассказал "РГ" Алексей Немерюк, глава департамента торговли и услуг Москвы.

Ирина Алексеева из Луховицкого района Московской области уже и не вспомнит, когда впервые приехала торговать на московскую ярмарку.

"Больше 10 лет я в апреле открываю свой сезон", - рассказывает она.

Ее фирменные соленья можно попробовать на Азовской, 24, где находится одна из самых больших ярмарок более чем на 70 торговых места.

"Покупатели уже ждут, звонят и спрашивают: привезу ли соленые огурчики, моченые яблоки?" - делится Ирина.

Как и всегда, будут у нее на прилавке и маринованные грибы, квашеная капуста, морковь по-корейски, большой выбор салатов в банках. Все продукты Ирина с семьей выращивают на своем огороде.

"Продаем заготовленное здесь, на ярмарке. Одних огурцов более 6 тонн, да капусты квашенной 20 тонн меньше чем за три месяца. Чем удобно в столице? В отличие от обычного рынка, не нужно арендовать место на длительный срок и платить за него", - говорит она.

Бесплатные места для фермеров дают им возможность реализовывать свою продукцию напрямую. По оценке председателя Ассоциации региональных сельхозтоваропроизводителей Сергея Архина, поэтому продукты на ярмарке дешевле магазинных на 20-30%.

"Москвичи получают овощи и зелень буквально с грядки без цепочки посредников. Причем Москва - это огромный рынок, который позволяет реализовать фермерам очень много своей продукции, не обращаясь к магазинам", - уточнил он.