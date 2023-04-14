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5 минут назад

Москва получила Гран-при премии "Умный город"

ТАССиещё 4

Москва получила Гран-при национальной премии "Умный город" за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства. Призерами стали восемь столичных проектов, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Москва получила Гран-при премии «Умный город»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Москва получила Гран-при национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства. Призерами I национальной премии "Умный город" стали восемь столичных проектов. Всего оргкомитет рассмотрел больше 200 проектов из 51 субъекта России. Церемония награждения состоялась 13 апреля в Красноярске", - говорится в сообщении.

Как сообщил Собянин, наградой отметили "Цифровой двойник Москвы" - точную 3D-копию города со всеми зданиями, сооружениями и объектами, необходимую при планировании строительства и контроле за ходом реализации значимых проектов. Кроме этого, за лучшее решение для обеспечения комфорта маломобильных категорий граждан наградили столичный метрополитен.

Также призерами стали туристический сервис Russpass, сервис "Запись к врачу", доступный на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях "ЕМИАС.Инфо", "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва", сервисы "Мои платежи" и "Получение и оплата ЕПД" на портале mos.ru, видеоаналитика в городской системе видеонаблюдения, инвестиционный портал столицы и электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, сообщает Собянин.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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