Москва получила Гран-при премии «Умный город»

Москва получила Гран-при национальной премии "Умный город" за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства. Призерами стали восемь столичных проектов, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Москва получила Гран-при национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства. Призерами I национальной премии "Умный город" стали восемь столичных проектов. Всего оргкомитет рассмотрел больше 200 проектов из 51 субъекта России. Церемония награждения состоялась 13 апреля в Красноярске", - говорится в сообщении.

Как сообщил Собянин, наградой отметили "Цифровой двойник Москвы" - точную 3D-копию города со всеми зданиями, сооружениями и объектами, необходимую при планировании строительства и контроле за ходом реализации значимых проектов. Кроме этого, за лучшее решение для обеспечения комфорта маломобильных категорий граждан наградили столичный метрополитен.