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1 час назад

Выявлены самые популярные у самозанятых москвичей сферы бизнеса

Мослента

Самые популярные у самозанятых москвичей сферы бизнеса выявил на официальном сайте мэра столицы заместитель градоначальника по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Выявлены самые популярные у самозанятых москвичей сферы бизнеса
Фото: UnsplashUnsplash

Так, большинство самозанятых жителей столицы занимаются пассажирскими перевозками, доставками, сдачей квартир в аренду, рекламой и маркетингом, а также строительством.

Как отметил Ефимов, количество самозанятых москвичей составляет 18 процентов от общего количества самозанятых в России. За три года они заработали суммарно более 637 миллиардов рублей.

Новости Москвы,Владимир Ефимов,
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