Выявлены самые популярные у самозанятых москвичей сферы бизнеса

Самые популярные у самозанятых москвичей сферы бизнеса выявил на официальном сайте мэра столицы заместитель градоначальника по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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Так, большинство самозанятых жителей столицы занимаются пассажирскими перевозками, доставками, сдачей квартир в аренду, рекламой и маркетингом, а также строительством.