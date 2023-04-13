Три храмовых комплекса поставлены с начала года на кадастровый учет

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Москве с начала 2023 года внесло в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о трех храмовых комплексах общей площадью более 5 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«С начала года уже три храмовых комплекса появилось на кадастровой карте столицы - в Северном и Северо-Восточном административных округах, а также на востоке Москвы в районе Гольяново, поставленный на учет в январе. Общая площадь объектов - свыше 5 тыс. кв. м», - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя управления Росреестра по Москве Сергея Исмунца.

Как уточняется, на кадастровый учет поставлен храм святителя Спиридона Тримифунтского с духовно-просветительским центром в районе Коптево (САО) по адресу: Коптевский бульвар, д. 5а стр. 1 и 2. Общая площадь объектов - более 2,7 тыс. кв. м, из которых храм переменной этажности (два-пять этажей с подземным уровнем) составляет 1 тыс. 386,7 кв. м, и духовно-просветительский центр - 1 тыс. 401,2 кв. м.

Также на кадастровый учет поставлен двухэтажный храм Казанской иконы Божией Матери в Лосиноостровском районе (СВАО) по адресу: Анадырский проезд, д. 6а, площадью 876 кв. м.