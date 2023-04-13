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Москвичам пообещали заморозки в пасхальную ночь

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, какую погоду стоить ожидать жителям Москвы в пасхальные выходные. Об этом сообщает РИА «Новости».

Москвичам пообещали заморозки в пасхальную ночь
© ТАСС

По словам синоптика, ночью ожидаются заморозки до -3°, а днём в Москву придёт сухая и солнечная погода. Дневная температура поднимется до +7-13°.

«В выходные вторжение полярного холода усилится, но компенсацией будет сухая и относительно солнечная погода. В ночные часы ударят заморозки до -3°, а после полудня в субботу – +7-9°, в воскресенье чуть теплее – до +11-13°», – сообщил Тишковец.

Он также добавил, что минусовая температура не являются чем-то уникальным для этого времени. По словам синоптика, за последние 74 года температура опускалась ниже нуля на Пасху целых 20 раз.

Ранее синоптики пообещали Москве дожди перед Пасхой.

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