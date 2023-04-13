Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета
Мэр Москвы Сергей Собянин провел совместное заседание наблюдательного и попечительского советов Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (Первый МГМУ), где была рассмотрена концепция развития данного учебного заведения. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
— Сейчас, когда нас обложили санкциями, очень важно не только искать тактические решения, но и думать о завтрашнем дне. Мы не должны останавливаться в своем развитии. Нужно создавать задел на будущее и быть конкурентоспособными в этом мире, — отметил глава города.
Концепция призвана реализовать ключевые задачи госпрограммы академического лидерства «Приоритет-2030». Речь идет об увеличении доли российских разработок на глобальном рынке, повышении научно-технологического потенциала российских университетов, передает официальный сайт мэра Москвы.
В ближайшие годы вуз продолжит трансформацию в исследовательский университет мирового уровня — университет наук о жизни, для чего необходимо расширить спектр основных образовательных программ, а также сформировать новую линейку программ дополнительного профессионального образования.
Премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии «Укрепление технологического суверенитета» в свою очередь заявил о необходимости добиваться независимости страны в технологиях. По его словам, РФ должна постепенно преодолевать зависимость от импортных разработок и наладить выпуск критически значимой продукции.