Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета

— Сейчас, когда нас обложили санкциями, очень важно не только искать тактические решения, но и думать о завтрашнем дне. Мы не должны останавливаться в своем развитии. Нужно создавать задел на будущее и быть конкурентоспособными в этом мире, — отметил глава города.