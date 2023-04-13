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1 час назад

Первый "говорящий" памятник может появиться в Москве в этом году

Москва24

Первый говорящий памятник может появиться в Москве в этом году, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Первый "говорящий" памятник может появиться в Москве в этом году
Фото:  портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Он объяснил, что оживить монумент планируется с помощью интерактивных панелей. По словам Шапошникова, в рамках программы "Говорящие памятники" возле монумента московскому народному ополчению планировалось установить интерактивные антивандальные панели с историей, фотографиями и боевым путем.

"Такой истории пока нет ни в одной столице мира, ни в одном городе. Мне кажется, что таким образом мы сможем памятники оживить. Давайте попробуем, хотя бы пилотно сделаем один в этом году", –цитирует его РИА Новости.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве создают все больше культурных и образовательных проектов о подвигах народных ополченцев Великой Отечественной войны, а власти всячески их поддерживают.

Мэр столицы рассказал, что примерно 160 тысяч человек участвовали в Битве за Москву и других сражениях ВОВ в рядах 16 дивизий Народного ополчения в 1941 году. Сообщество потомков московских ополченцев уже два года ведет работу по увековечению памяти бойцов Народного ополчения.

Среди планов сообщества на 2023 год – организация выставок, посвященных Народному ополчению, издательская деятельность, мемориально-патронатные акции, поездки по местам боев и расположения лагерей военнопленных ополченцев, формирование поименной базы данных бойцов дивизий, пополнение фондов школьных музеев.

Новости Москвы,Алексей Шапошников,Сергей Собянин,Мосгордума,
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