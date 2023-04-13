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Общегородской субботник пройдет в столице 15 апреля

Общегородской субботник пройдет в столице в субботу, 15 апреля, в рамках месячника по благоустройству, сообщается в телеграм-канале департамента ЖКХ и благоустройства

Общегородской субботник пройдет в Москве
©  m24.ru

В нем примут участие сотрудники комплекса городского хозяйства, предприятий и организаций, школьники, студенты и другие жители столицы.

Планируется провести уборку парков и скверов, дворовых территорий и общественных пространств. Традиционно в городе проведут мероприятия по озеленению: высадят деревья и кустарники.

"Приглашаем всех неравнодушных москвичей принять участие в предстоящем субботнике, тем более в этот день синоптики обещают хорошую погоду. Именно совместная работа городских служб и жителей позволяет делать наш город лучше, повышать уровень комфорта и безопасности", – сказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Присоединиться к уборке может любой желающий. Работы пройдут во всех округах столицы. Адреса субботников опубликованы на официальных сайтах префектур, управ, в окружных и районных СМИ.

Весь необходимый инвентарь и посадочные материалы уже подготовлены. Их выдадут в отделении ГБУ "Жилищник" или в управе конкретного района.

Ранее в Москве прошла первая промывка дорог и тротуаров специальным шампунем после зимы. В апреле дороги промоют четыре раза в рамках месячника благоустройства. Специалисты пройдутся по всем асфальтобетонным и плиточным покрытиям дорог, а также парковкам, тротуарам, дворам и общественным пространствам.

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