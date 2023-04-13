Вильфанд назвал дату возвращения тепла в Москву

Дату возвращения тепла в Москву назвал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он пообещал, что кратковременное похолодание закончится к понедельнику, 17 апреля. Тогда в столице вновь ожидается до 13-18 градусов тепла.

Похолодание придет в город уже вечером в четверг, 13 апреля. В ночь на пятницу, 14 апреля, ожидается до минус одного градуса. Днем в пятницу воздух прогреется максимум до 10 градусов. А в ночь на субботу, 15 апреля, в некоторых частях Подмосковья прогнозируются заморозки до минус пяти градусов. Температура воздуха в ближайшие выходные будет ниже нормы в дневные часы примерно на полтора градуса, отметил Вильфанд.

Но уже с начала следующей недели в Москву вернется тепло. Осадков не ожидается вплоть до среды, 19 апреля.