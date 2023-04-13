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1 час назад

Собянин подвел итоги городского конкурса «Воспитатель года»

Агентство «Москва»иещё 5

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале подвел итоги городского конкурса «Воспитатель года», победитель представит столицу на федеральном этапе.

Собянин подвел итоги городского конкурса «Воспитатель года»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Подвели итоги конкурса «Воспитатель года Москвы». С 10 по 12 апреля за победу в финале боролись 20 педагогов дошкольного образования: воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физкультуре и другие специалисты. Все они представляли авторские разработки в области обучения и развития детей, а также профессиональное мастерство», - написал Собянин.

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Он уточнил, что эксперты оценивали, насколько идеи полезны и интересны детям, раскрывают их творческий потенциал, и можно ли распространить этот опыт на всю систему дошкольного образования.

«Победителем стал Егор Харитонов, инструктор по физической культуре из школы №338. Он представил технологию сюжетно-образовательной развивающей соревновательной игры, которая позволяет превратить знакомые детям физические упражнения в серию увлекательных игр с элементами математики, экологии, краеведения и других важных для воспитания ребенка тем», - отметил мэр.

Призерами интеллектуального соревнования стали четыре педагога: воспитатель детского сада школы №1504 Елена Зайцева на занятиях применяет технологические карты, которые помогают привить детям любовь к чтению; воспитатель из школы №1420 Наталья Калагина поделилась опытом создания студии мультипликации для всестороннего развития детей; музыкальный руководитель из школы №1387 Марина Маликова рассказала о комплексе игровых упражнений, развивающих музыкально-ритмические способности, певческие и речевые навыки; воспитатель из школы №777 Юлия Шахова презентовала игры-шифровки, которые позволяют развить мышление детей в дошкольном возрасте.

«Победитель будет представлять Москву на федеральном конкурсе «Воспитатель года России», - подчеркнул мэр.

По его словам, город активно работает над развитием системы дошкольного образования. В 2021 году был утвержден городской стандарт реализации образовательной программы для дошкольников. В нем перечислены все умения и знания, необходимые детям до начала учебы в первом классе.

«Также мы открыли Центр современной методики дошкольного и начального образования, где воспитатели обучаются новым практикам и обмениваются опытом с коллегами», - заключил мэр.

Новости Москвы,Елена Зайцева,Сергей Собянин,
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