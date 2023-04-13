Опрос: москвичи назвали самые скучные профессии

Среди них охранники, продавцы, операторы call-центров, сисадмины и менеджеры.

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Результаты исследования радиостанции «Говорит Москва» предоставил сервис SuperJob.

Чаще всего на скуку во время работы жалуются охранники и продавцы (12 и 10% соответственно). Унылой ежедневная работа кажется 10% операторов call-центров, 12% сисадминов, каждому пятому офис-менеджеру.

Больше всего тех, кто не знает, что такое синдром хронической скуки, — среди учителей (70%), воспитателей (65%) и врачей (63%).