Опрос: москвичи назвали самые скучные профессии

Среди них охранники, продавцы, операторы call-центров, сисадмины и менеджеры.
Результаты исследования радиостанции «Говорит Москва» предоставил сервис SuperJob.
Чаще всего на скуку во время работы жалуются охранники и продавцы (12 и 10% соответственно). Унылой ежедневная работа кажется 10% операторов call-центров, 12% сисадминов, каждому пятому офис-менеджеру.
Больше всего тех, кто не знает, что такое синдром хронической скуки, — среди учителей (70%), воспитателей (65%) и врачей (63%).
Никогда не скучающих на работе среди женщин больше, чем среди мужчин (53 и 45% соответственно). Чем старше респонденты, тем больше среди них тех, кому некогда скучать: 24% среди молодёжи до 24 лет и 56% среди жителей столицы в возрасте 45+.