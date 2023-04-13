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15 минут назад

Единую маршрутную схему создали для автовокзалов в Москве

Вечерняя Москва

В столице разработали единую маршрутную схему для городских автовокзалов. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Единую маршрутную схему создали для автовокзалов в Москве
Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города МосквыПресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

— Много людей приезжает из регионов России, поэтому мы масштабно обновили московские автовокзалы: создали удобные и современные залы ожидания, запустили комфортные пассажирские сервисы. Теперь разработали новую единую схему маршрутов, где можно узнать подробную информацию о междугородних автобусных направлениях, уточнить, как добраться, например, до городов Золотого кольца или до моря, — рассказал он.

Первая схема уже появилась в зале ожидания автовокзала Центральный. Проект включает в себя три блока: первый — единая карта маршрутов, где автовокзалы и автостанции выделены определенным цветом. Второй блок — подробная схема маршрутов автовокзала, на котором размещена карта.

Третий бок включает в себя схемы тематических маршрутов, передает Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В начале февраля специалисты установили маячки для маломобильных пассажиров на всех автостанциях и автовокзалах Москвы. Помимо этого, в системе столичного транспорта для таких горожан предусмотрены низкорасположенные кассы и телефоны, пандусы, лифты и подъемники, специально оборудованные туалеты, а также указатели со шрифтом Брайля.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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