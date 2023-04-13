Парки Москвы приглашают на бесплатные экскурсии

Обширную программу для посетителей запланировали с приходом тепла московские парки. Экскурсии, лекции, уличные фотовыставки пройдут по всему городу - в "Сокольниках", "Дубках", "Северном Тушино", "Ангарских прудах ", Лианозовском и многих других.

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Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала:

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"До конца мая парки организуют почти 500 познавательных мероприятий. Экскурсии и выставки на свежем воздухе - отличная возможность провести время на природе, а заодно узнать что-то новое о своем городе, его достопримечательностях и знаменитых жителях".

Вот некоторые детали. 15 апреля в 13:00 в усадьбе Воронцово пройдет бесплатная авторская экскурсия историка Михаила Коробко. Речь, в частности, пойдет о том, как ансамбль менялся на протяжении веков и как строились жилые и служебные флигели, храм Живоначальной Троицы и оранжерея. 30 апреля гостей ждет знакомство с растениями усадьбы - ботаник Наталья Слободова приглашает всех желающих на тематическую прогулку. Для участия в обоих мероприятиях нужно зарегистрироваться по телефону +7 (495) 936-00-92 (по будням с 9:00 до 18:00).

Измайловский парк 15 апреля проведет литературный вечер, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения драматурга Александра Островского. Обсудить произведения и биографию писателя планируют с 17:00 до 20:00 в павильоне "Арт-парк".

12 мая в 17:30 состоится экскурсия "Спортивные "Сокольники". Сотрудники парка расскажут о первых спортивных сообществах Москвы, о стадионе Центрального дома Красной армии и о том, чем советский прокат лыж отличался от современного. В программу включены подвижные игры. Для участия потребуется зарегистрироваться и приобрести билет.