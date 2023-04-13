Собянин рассказал о работе московского Центра реабилитации диких животных
Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о работе столичного Центра реабилитации диких животных.
«Ежегодно на горячую линию правительства Москвы +7 495 777-77-77 поступает порядка 1,5 тыс. звонков по поводу диких животных. Москвичи сообщают о лосях, лисах, ужах и больших хищных птицах, которые встретились им на улицах городах. Все они - наши соседи, и потому нередко забредают в гости. <...> Самый тяжелый случай - экзотические, часто краснокнижные животные. На горячую линию правительства Москвы регулярно поступают сообщения по поводу крошечных обезьянок-капуцинов, попугаев ара, львят и тигрят», - говорится в сообщении.
Мэр отметил, что большинство этих животных - жертвы незаконной торговли и нелегального шоу-бизнеса, которые сбежали от своих хозяев, либо были выброшены на улицу.
«Или их изъяла полиция по заявлениям неравнодушных людей. Когда они попадают в руки специалистов, то оказывается, что животных содержали в неподходящих условиях, плохо и мало кормили, и отказывали даже в самом необходимом лечении. Бывает и так, что владельцы экзотических животных, переоценившие свои силы, стремятся избавиться от своих питомцев и сами звонят по телефону 777-77-77. Для помощи этим беднягам мы открыли специальный Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города», - сообщил Собянин.
Он подчеркнул, что именно специалисты центра принимают решения о дальнейшей судьбе зверей и птиц, найденных на улицах города или изъятых у нерадивых владельцев.
«Большинство просто осматривают и выпускают обратно на волю в подходящем для обитания лесопарке. Ежегодно домой, в естественную среду обитания, возвращается порядка тысячи лесных «гостей». Больные и ослабленные животные, а также экзотические обитатели далеких стран и континентов поступают в Центр реабилитации в дер. Андрейково под Москвой. Там их ждут просторные вольеры и теплые помещения. А за их здоровьем и самочувствием следит целый штат зоотехников и ветеринаров. Сегодня в центре реабилитации содержится 780 зверей, рептилий и птиц», - сообщил мэр.
По его словам, немало прошло через центр и животных, изъятых у недобросовестных фотографов.
«Только в прошлом году удалось пресечь более 40 случаев их незаконного использования в качестве реквизита. Так в центре поселились 37 сов, три ястреба, два примата и даже один питон», - добавил Собянин.
Он также рассказал о дальнейшей судьбе оказавшихся в реабилитационным центре животных.
«Диких обитателей средней полосы России подлечат и, по возможности, вернут в естественную среду обитания. Экзотическим животным стараются найти новый хороший дом. <...> Если же новый дом найти невозможно, животные проживут в реабилитационном центре всю свою жизнь. И каждый день будут получать максимум помощи и заботы. Правильно говорят: «Мы в ответе за тех, кого приручили», - подчеркнул мэр.