Собянин рассказал о работе московского Центра реабилитации диких животных

«Или их изъяла полиция по заявлениям неравнодушных людей. Когда они попадают в руки специалистов, то оказывается, что животных содержали в неподходящих условиях, плохо и мало кормили, и отказывали даже в самом необходимом лечении. Бывает и так, что владельцы экзотических животных, переоценившие свои силы, стремятся избавиться от своих питомцев и сами звонят по телефону 777-77-77. Для помощи этим беднягам мы открыли специальный Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города», - сообщил Собянин.