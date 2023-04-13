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В Москве в четверг ожидается до +17°С

Синоптики спрогнозировали, что в Москве и Подмосковье в четверг, 13 апреля, будет до +17°С. В регионе будет облачно с прояснениями, без осадков, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

В Москве в четверг ожидается до +17°С
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Согласно прогнозам специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +15...+17°С. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 5–10 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +1...+3°С. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Атмосферное давление днем составит 749 мм рт. ст., а ночью — 751 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода будет в столице и области на Пасху.

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