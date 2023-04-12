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Найден самый «деревенский» район в центре Москвы

Самый «деревенский» район в центре Москвы нашла автор популярного Telegram-канала «Покровка и все мерзости» Евгения Юдженич. В беседе с «Мослентой» она отметила, что хоть Покровка и находится в нескольких километрах от Кремля, но она не такая «вылизанная», как остальные центральные районы города.

Найден самый «деревенский» район в центре Москвы
© мослента

По словам москвички, здесь вместе с навороченными новыми торговыми центрами соседствуют небольшие старые здания, украшенные различными рисунками и артами. На Покровке, отмечает Юдженич, царит атмосфера свободы и самовыражения «без понтов», что во многом происходит благодаря простоте ее жителей.

Собеседница «Мосленты» назвала этот район «Москвой здорового человека», частью города, непохожей на те, с которыми тесно соседствует.

Ранее стало известно, что Покровка является самым «барным» районом Москвы.

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