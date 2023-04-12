Найден самый «деревенский» район в центре Москвы

Самый «деревенский» район в центре Москвы нашла автор популярного Telegram-канала «Покровка и все мерзости» Евгения Юдженич. В беседе с «Мослентой» она отметила, что хоть Покровка и находится в нескольких километрах от Кремля, но она не такая «вылизанная», как остальные центральные районы города.