Ставки за аренду в бизнес-классах Москвы выросли на 9%

В марте текущего года ставка аренды, запрашиваемая владельцами бизнес-центров класса А и B в Москве, выросла на 9% до 21,8 тыс. руб. за 1 кв. м в год по сравнению с тем же периодом 2022 года, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на отчёт консалтингового агентства CMWP.

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Однако при этом увеличивается разрыв между запрашиваемой ценой и ставкой, по которой заключают контракт, отметили эксперты. Владельцы площадей могут уступать арендаторам до 20% изначальной ставки. Они вынуждены идти на такие шаги из-за падения спроса. В первом квартале 2023 года он сократился на 20% год к году в сегменте офисов класса В. Количество свободных площадей в Москве при этом продолжает расти. С декабря 2022 года, по подсчётам аналитиков, их доля выросла до 13,3% в бизнес-центрах класса А и на 8,1% в классе В.

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В связи со сложившейся ситуацией некоторые владельцы офисов в столице стали заключать новый тип сделок — они подписывают новые договоры аренды с контрагентами с правом владельца на одностороннее расторжение контракта, утверждает изданию управляющий партнёр консалтинговой компании Remain Дмитрий Клапша.

Арендаторы получают возможность снять офис по цене ниже рыночной, а собственники заполняют свободные помещения в ожидании роста спроса на рынке. Владельцы бизнес-центров при таком подходе имеют возможность в будущем заключить договор с новым арендатором по более высоким ставкам или пересогласовать условия с текущим контрагентом.

По словам руководителя отдела услуг собственникам департамента офисной недвижимости CORE.XP Кирилла Бабиченко, на такие условия соглашаются собственники небольших компаний, желающие сэкономить средства. Но многим арендаторам важна стабильность и их смущает возможное изменение выгодных для них условий.

В итоге собственники офисной недвижимости вынуждены заключать сделки на более лояльных условиях договора аренды. Например, число краткосрочных договоров аренды сроком на 11 месяцев увеличилось, что является результатом отказа бизнеса от долгосрочных планов, говорят эксперты.