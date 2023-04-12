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14 минут назад

В Москве прошел форум по управлению интернетом

Газета.Ru

В Москве с 6 по 7 апреля прошел 13-й российский форум по управлению интернетом (RIGF 2023), сообщает пресс-служба форума.

В Москве прошел форум по управлению интернетом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В рамках RIGF 2023 прошли 8 секций, на которых выступили 60 экспертов из разных стран мира. Также была проведена церемония награждения Virtuti Interneti («За заслуги в сфере интернета») и торжества по случаю 29-летия российского национального домена .RU.

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Всего на форум было зарегистрировано почти 500 участников, из них офлайн в залах форума присутствовали 190 человек, а еще более 800 человек следили за ходом RIGF 2023 на сайте форума и на YouTube-канале Координационного центра.

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев отметил, что российский форум по управлению интернетом является крупнейшим национальным форумом в регионе Восточная Европа и Центральная Азия, и на протяжении всех лет своей работы на форуме рассматриваются самые актуальные проблемы мирового и российского информационного пространства.

Председатель комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн подчеркнул, что сегодня нет необходимости объяснять роль интернета в жизни страны и развитии экономики, и какое значение уделяет государство развитию цифровых технологий.

Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко также отметил, что сегодня как никогда важны площадки и форматы, которые позволяют России оставаться интегрированными в международную повестку.

«В России весной будет разработана концепция Центра технологического лидерства, целью которого является обеспечение поддержки отечественных технологий, лидеров и решений через развитие импортозамещения и цифровых технологий, аналитику рынка, международные кооперации, содействие в маркетинге, продвижении и тиражировании. Планируем запустить пилотный проект уже летом», — рассказал он.

Завершила деловую программу форума сессия «Цифровая трансформация: голос молодежи». В рамках сессии были представлены результаты молодежного трека IGF 2022, итоги спецкурса RIGF для молодежи, программы для молодежи в мире (ITU, NetMission, IGF, ICANN), а также информация о молодежных проектах Координационного центра.

Подводя итоги RIGF 2023, директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев отметил, что форум продолжает выполнять задачу площадки для диалога между самыми разными заинтересованными сторонами.

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