Собянин открыл детский технопарк «Наукоград» в МФЮА

«В Москве уже больше 20 детских технопарков. В эту работу включены десятки московских вузов, высокотехнологичных предприятий. Здесь вот создан такой интересный проект - технопарк, в котором разрабатываются авиационные, космические системы. Очень важное направление. В Москве создается все, начиная от проектирования до уже сборки космических кораблей - одна из ведущих отраслей Москвы. Очень важно, что со школьной скамьи дети проявляют интерес, и не просто интерес, а участвуют реально в каких-то экспериментах, проектах. Спасибо вам большое за этот уникальный проект - за создание технопарка. Надеюсь, ребятам здесь будет интересно, и мы еще сделаем один небольшой шаг в подготовке кадров для будущих технологий, для будущего отрасли», - сказал Собянин в ходе общения с учащимися и руководством нового технопарка.