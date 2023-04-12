Собянин открыл детский технопарк «Наукоград» в МФЮА

Мэр Москвы Сергей Собянин в День космонавтики открыл детский технопарк «Наукоград» по обучению проектированию авиационной и космической техники, созданный на базе Московского финансово-юридического университета (МФЮА), передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«В Москве уже больше 20 детских технопарков. В эту работу включены десятки московских вузов, высокотехнологичных предприятий. Здесь вот создан такой интересный проект - технопарк, в котором разрабатываются авиационные, космические системы. Очень важное направление. В Москве создается все, начиная от проектирования до уже сборки космических кораблей - одна из ведущих отраслей Москвы. Очень важно, что со школьной скамьи дети проявляют интерес, и не просто интерес, а участвуют реально в каких-то экспериментах, проектах. Спасибо вам большое за этот уникальный проект - за создание технопарка. Надеюсь, ребятам здесь будет интересно, и мы еще сделаем один небольшой шаг в подготовке кадров для будущих технологий, для будущего отрасли», - сказал Собянин в ходе общения с учащимися и руководством нового технопарка.
Детский технопарк «Наукоград» был открыт в новом корпусе МФЮА на ул. Генерала Белова.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, площадь технопарка составляет 550 кв. м.
По предлагаемым здесь программам обучения школьники могут получить знания и навыки в таких отраслях, как авиация, космонавтика, беспилотные летательные аппараты, информационные технологии, архитектура и дизайн. Индустриальными партнерами «Наукограда» стали ведущие научные институты и предприятия.
Обучение в технопарке проходит на базе четырех профильных лабораторий: беспилотных летательных аппаратов, авиации и космонавтики, робототехники, языков программирования. Также здесь есть авиатренажер - часть фюзеляжа самолета Ту-134А, где можно изучить основы пилотирования.
«Наукоград» был создан за счет средств МФЮА. Инвестиции в реализацию проекта превысили 410 млн руб.
В материалах также сообщается, что первый детский технопарк в Москве был открыт в 2016 году в технопарке «Мосгормаш». В настоящее время в столице работает 21 детский технопарк. Их образовательным партнером является более 40 вузов.
В детских технопарках работают 113 лабораторий. Ребята могут пройти более 400 программ обучения в рамках 47 направлений. За 2016-2023 годы слушателями детских технопарков стали более 611 тыс. учащихся.