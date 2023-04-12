Больше 500 пар зарегистрировали брак в павильоне «Космос»

"В 60-летний юбилей первого полета человека в космос в 2021 году мы открыли площадку для регистрации брака в историческом павильоне "Космос". За это время там поженились более 500 пар. Молодожены выбирают космическую церемонию из-за ее уникальности - на фоне огромной модели планеты Земля получаются фантастические снимки. Кроме того, бракосочетание удобно совместить со свадебной прогулкой по территории ВДНХ. В 2023 году в историческом павильоне "Космос" смогут пожениться более 300 пар", - сказала она.