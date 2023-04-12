Больше 500 пар зарегистрировали брак в павильоне «Космос»

Торжественные церемонии бракосочетания в московском павильоне "Космос" смогут провести более 300 пар в этом году. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в среду.
"В 60-летний юбилей первого полета человека в космос в 2021 году мы открыли площадку для регистрации брака в историческом павильоне "Космос". За это время там поженились более 500 пар. Молодожены выбирают космическую церемонию из-за ее уникальности - на фоне огромной модели планеты Земля получаются фантастические снимки. Кроме того, бракосочетание удобно совместить со свадебной прогулкой по территории ВДНХ. В 2023 году в историческом павильоне "Космос" смогут пожениться более 300 пар", - сказала она.
По ее словам, церемонии проходят в подкупольной части на фоне вращающейся планеты Земля. Высота купола достигает 60 м. Во время проверки документов молодожены могут провести свадебную фотосессию в выставочном зале павильона. Там располагается зона ожидания бракосочетания.
"Кроме павильона "Космос" для молодоженов в Москве работает более 30 выездных локаций для регистрации брака в рамках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья". Уже на следующей неделе мы откроем пятый, юбилейный, сезон проекта. Как ранее сообщил Сергей Собянин, для молодых откроем новую локацию для регистрации брака - Оперный дом в музее-заповеднике "Царицыно", а также возобновим церемонии в Останкинской телебашне. Новый сезон проекта планируем открыть ярко и необычно - парадом свадебных трамвайчиков", - добавила Ракова.
Подать заявление о заключении брака можно во Дворце бракосочетания на ВДНХ, центрах госуслуг "Мои документы", а также на портале государственных услуг.