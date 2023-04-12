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14 минут назад

Жителям Московского региона пообещали 20-градусное тепло

Мослента

20-градусное тепло жителям Московского региона в среду, 12 апреля, пообещал в своем Telegram-канале специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Жителям Московского региона пообещали 20-градусное тепло
Фото: МослентаМослента

По его словам, в регионе ожидается переменная облачность без осадков и сильного ветра. В Москве воздух прогреется до 18 градусов, по области ожидается от 15 до 20 градусов тепла. По прогнозам синоптика, это будет самый теплый день недели.

Атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

Ранее синоптик Александр Шувалов спрогнозировал в Москве до 10 градусов тепла на Пасху, которую будут отмечать в этом году 16 апреля.

Новости Москвы,Погода,Михаил Леус,Александр Шувалов,
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