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1 час назад

Закон о тишине в Москве призвали пересмотреть

Москва меняется

Нормы КоАП Москвы, по которым за несоблюдение закона о тишине нарушителей должны штрафовать полицейские, не соответствует конституции, потому что в Москве не действует необходимое для этого соглашение между столичными властями и МВД. Такое решение вынес Конституционный суд, передаёт “Коммерсант”.

Закон о тишине в Москве призвали пересмотреть
Фото: ТАССТАСС

Гражданин жаловался в суд на шуиящих соседей, но несколько судов не смогли возбудить дело против физлиц из-за несоответствия в законе. Ему смогли предложить только компенсацию.

Следить за тишиной должны объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ). При этом у них нет полномочий на вход в квартиру.

Новости Москвы,Коммерсант,Правительство Москвы,
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