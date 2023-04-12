Закон о тишине в Москве призвали пересмотреть

Нормы КоАП Москвы, по которым за несоблюдение закона о тишине нарушителей должны штрафовать полицейские, не соответствует конституции, потому что в Москве не действует необходимое для этого соглашение между столичными властями и МВД. Такое решение вынес Конституционный суд, передаёт “Коммерсант”.

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Гражданин жаловался в суд на шуиящих соседей, но несколько судов не смогли возбудить дело против физлиц из-за несоответствия в законе. Ему смогли предложить только компенсацию.