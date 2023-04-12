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11 минут назад

В Москве внезапно подешевели куличи и яйца

РИА "ФедералПресс"

К Пасхе, которая начинается в воскресенье, 16 апреля, московские магазины снизили стоимость праздничных продуктов до 10 %. Подешевели не только готовые куличи, но и продукты, необходимые для их приготовления: яйца, мука, сахар, молоко.

В Москве внезапно подешевели куличи и яйца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В гипермаркетах Москвы куличи стали более доступными в цене, чем в прошлом году. В некоторых магазинах средняя стоимость стала меньше на 7 %, в других снижение составило 4–8 %.

Ингредиенты для пасхальной сдобы, в том числе яйца в среднем подешевели на 5–10 %. Например, цены на муку снизились на 15 %, на молоко – на 4,6 %. Сильнее всего цены упали на сахар – килограммовая пачка обходится на 27,3 % дешевле, чем в апреле 2022 года.

Аналитики объясняют это тем, что торговые сети надеются на большую выручку в праздничный период, а низкие цены будут стимулировать россиян к покупке, передает РИА Новости данные департамента торговли и услуг Москвы.

Ранее гастроэнтеролог предупредил об опасности потребления большого количества яиц в Пасху, пишет «Федеральное агентство новостей». По его словам, в день человеку можно съедать не более четырех куриных яиц, однако при некоторых заболеваниях даже это количество может нанести серьезный вред здоровью.

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