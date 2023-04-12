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В Московском зоопарке проснулись еноты

В Московском зоопарке проснулись еноты, сообщает РИА Новости.

В Московском зоопарке проснулись еноты
© портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Как рассказали в зоосаду, животные начали выходить из зимнего сна еще некоторое время назад, однако из-за нестабильной погоды иногда снова начинали дремать.

"Вся группа хорошо перенесла зимний сон. Сейчас они постепенно возвращаются к обычному уровню активности", – сообщили в зоопарке.

Сперва зоологи предлагали енотам скромный рацион, чтобы разогнать пищеварение. Киперы постоянно следили за состоянием животных и порядком в вольере. С приходом стабильно положительной температуры еноты полностью оживились. Они снова активно набирают вес и заново осваивают вольер.

Как отметили в зоосаду, зимний сон отличается от зимней спячки. В спячку впадают сурки, ежи или тушканчики: у них в несколько раз снижается температура тела и частота сердцебиения, животное как будто окоченевает. Зимний сон гораздо легче. В солнечные дни еноты могут проснуться, походить по вольеру, поискать еды, а потом снова погрузиться в сон.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке вышли из спячки мадагаскарские тенреки. Несмотря на схожесть с обыкновенными ежами, они не являются их родственниками, уточнили в зоопарке. О тенреках заботятся сотрудники экспериментального отдела мелких млекопитающих, которые создали для них условия, имитирующие зиму на Мадагаскаре.

Московский зоопарк начал работать в весеннем режиме с субботы, 1 апреля. В нем открыли дополнительные входы. Пройти к зоопарку посетители также могут через новый вход из станции столичного метрополитена "Баррикадная", с Садовой-Кудринской через Детский зоопарк и с улицы Красная Пресня.

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