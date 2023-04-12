Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем космонавтики. Мэр отметил, что передовые технологии позволяют сегодня России оставаться одним из лидеров ракетно-космической отрасли.

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"12 апреля мы отмечаем одно из величайших событий в мировой истории – первый полет человека в космос. Подвиг Юрия Гагарина открыл землянам путь к звездам", – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, в российской космической отрасли большую роль играет Москва. Здесь работает большое количество ведущих профильных предприятий.

Так, в Филевской пойме создается Национальный космический центр, который займется как научной, так производственной и образовательной деятельностью. Там будут работать десятки тысяч высококвалифицированных специалистов.

Градоначальник пожелал всем причастным к освоению космоса в РФ здоровья, благополучия и достижений на благо Родины.