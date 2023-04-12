Постамат в подъезде: за и против

В Москве набирают популярность постаматы: забрать оплаченные в интернет-магазинах заказы стало можно не только в метро и торговых центрах, но и в жилых домах.

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Проект "Московский постамат", напомню, стартовал в прошлом году. С тех пор жильцы более 200 домов выразили желание установить их в своих подъездах, подав заявку через mos.ru. Наибольший интерес проявили к новинке в Юго-Восточном и Зеленоградском административных округах. Особенно те, что проживают в 10-19-этажных домах. Почему? Говорят: удобно и экономит время, которое в столице часто в дефиците.

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"Не нужно идти в магазин или пункт выдачи: достаточно спуститься на первый этаж и получить посылку, - рассказали "РГ" в пресс-службе Агентства инноваций Москвы. - Причем заказы можно делать через разные приложения и в разных онлайн-магазинах, а получать их в одном месте - у себя в доме".

В перспективе устройства в "тапочковой доступности" могут быть установлены практически в каждом подъезде. Однако не везде это возможно, поскольку есть определенные технические требования. Нужно свободное место для постамата и возможность подключить его к электросети. Если таких условий нет, можно разместить устройство и на придомовой территории.

Однако не всем нравится идея, что часть их холла займет большая "коробка". Поэтому важно знать: подать заявку через mos.ru на установку постамата в подъезде может любой желающий. Если технические возможности для размещения устройства есть, проводится собрание собственников, участники которого и решают: нужен им постамат или нет. А что делать, если жильцы, допустим, сначала согласились, а через месяц передумали и потребовали убрать устройство? В этом случае им придется снова проводить собрание и голосовать за или против? Это достаточно длительный процесс.

"Именно поэтому в домах, откуда поступили заявки от желающих установить постамат, мы предлагаем бесплатную апробацию оборудования в течение нескольких месяцев в преддверии собрания, - объяснили "РГ" в пресс-службе проекта "Московский постамат". - Это поможет каждому жителю принять объективное решение по установке или отказу от постамата на основе собственного опыта".

По мнению авторов проекта, многие москвичи такой формат доставки еще не освоили. Сейчас происходит только первое знакомство с ним. Но параллельно сеть постаматов продолжает расширяться: в ближайшее время еще 55 устройств появятся в городских библиотеках. В дальнейшем через постаматы, рассказали в Агентстве инноваций, можно будет отправлять одежду в химчистку, обувь в ремонт, а также возвращать бракованные или неподошедшие товары. Не исключено, что с помощью таких устройств можно будет получать городские сервисы и госуслуги.

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