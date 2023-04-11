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Москвичам рассказали о работе транспорта в пасхальную ночь

О работе общественного транспорта в пасхальную ночь рассказали москвичам в столичном Дептрансе.

Москвичам рассказали о работе транспорта в пасхальную ночь
© Мослента

В ведомстве сообщили, что работа метро и МЦК в ночь с 15 на 16 апреля будет продлена до двух часов, а наземного транспорта — до 3:30. Ночные автобусы продолжат курсировать в обычном режиме.

В пасхальное воскресенье москвичи смогут воспользоваться также 35 бесплатными автобусными маршрутами от станций метро и железнодорожных станций до 16 городских кладбищ. Кладбища будут открыты на Пасху (16 апреля), Красную горку (23 апреля) и Радоницу (25 апреля) с 09:00 до 19:00, но на некоторых улицах рядом с ними с 06:00 до 16:00 в эти дни будет ограничено движение транспорта.

Ранее москвичам рассказали о погоде на Пасху. Температура воздуха днем повысится до десяти градусов тепла.

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