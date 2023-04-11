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41 минуту назад

Международный форум «Экология» состоится в июне в Москве

Вечерняя Москва

В Москве с 5 по 6 июня пройдет ХIV Международный форум «Экология». Об этом стало известно во вторник, 11 апреля.

Международный форум «Экология» состоится в июне в Москве
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

В рамках мероприятия пройдет выставка, на которой будут представлены успешные проекты и технологические инновации в сфере природосбережения, управления отходами производства и потребления, обеспечения экологической безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Форум пройдет при поддержке Государственной думы, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, а также ключевых органов власти.

Также стало известно о проведении крупнейшего в России форума фотографии дикой природы Nature Photo Talks. Он состоится 15 апреля в Москве.

30 марта президент России Владимир Путин поручил провести международный форум «Россия» на ВДНХ. Согласно указу, данное мероприятие должно быть проведено в целях демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики: промышленности, энергетики, агропромышленного комплекса, транспорта, строительства, науки и культуры.

Новости Москвы,Владимир Путин,Минприроды России,ВДНХ,Госдума,
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