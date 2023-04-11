В Москву пришел самый теплый день с начала года

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что вторник, 11 апреля, стал самым теплым днем в Москве с начала 2023 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

К 14:00 в Москве зафиксировали температуру выше плюс 15 градусов впервые в этом сезоне.

«Прогрев продолжится. В среду станет еще теплее», — отметил Тишковец.

По его данным, 12 апреля воздух в столице прогреется до плюс 17-19 градусов, а в Подмосковье температуры будут подниматься до плюс 20.

В прогностическом центре METEO ранее рассказали, что в пасхальное воскресенье, 16 апреля, в Москве ожидается теплая и солнечная погода. Утром будет не теплее трех градусов, днем ожидается до 12 градусов тепла.