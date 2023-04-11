Авиапатрулирование лесов начали в Подмосковье

«В Подмосковье открыли сезон авиапатрулирования лесов. Первый полет - по восточному маршруту. Всего же авиация проводит мониторинг по четырем маршрутам авиапатрулирования - трем основным и одному дополнительному на случай высокой пожарной опасности. Зона мониторинга - 877,4 тыс. га. Общая протяженность маршрутов - 1 тыс. 977 км», - рассказали в пресс-службе.