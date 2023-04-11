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1 час назад

Авиапатрулирование лесов начали в Подмосковье

Агентство «Москва»

Третий класс пожарной опасности установился в подмосковных лесах, природные территории начали патрулировать с воздуха. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Авиапатрулирование лесов начали в Подмосковье
Фото: ТАССТАСС

«В Подмосковье открыли сезон авиапатрулирования лесов. Первый полет - по восточному маршруту. Всего же авиация проводит мониторинг по четырем маршрутам авиапатрулирования - трем основным и одному дополнительному на случай высокой пожарной опасности. Зона мониторинга - 877,4 тыс. га. Общая протяженность маршрутов - 1 тыс. 977 км», - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что в 2022 году авиапатрулирование позволило обнаружить 51 пожар на площади 51,34 га - 14,9% от общего количества возгораний.

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