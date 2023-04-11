Праздничные плакаты украсили Москву ко Дню космонавтики
Специалисты комплекса городского хозяйства в честь Дня космонавтики украсили столицу тематическими плакатами. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В общей сложности на билбордах, рекламных щитах и афишных стендах разместили около 500 плакатов с фотографиями известных российских космонавтов, космодромов Байконур и Восточный, ракет «Ангара» и «Р-7», - сказал он.
Кроме того, подготовлен поздравительный видеоролик, который транслируется на медиафасадах д. 8, 28 и домов-книжек на ул. Новый Арбат.