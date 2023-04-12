В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

В Шереметьево были задержаны четыре самолета. Во Внуково перенесены вылеты двух рейсов, отправление 10 отменено. В Домодедово задержаны вылеты двух пассажирских лайнеров, еще шесть рейсов отменены. Тем временем информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не называется.