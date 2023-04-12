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24 минуты назад

В московских аэропортах произошла массовая задержка и отмена авиарейсов

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В трех московских аэропортах в среду, 12 апреля, произошла отмена и задержка 26 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Шереметьево были задержаны четыре самолета. Во Внуково перенесены вылеты двух рейсов, отправление 10 отменено. В Домодедово задержаны вылеты двух пассажирских лайнеров, еще шесть рейсов отменены. Тем временем информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не называется.

Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал тревоги

Ранее в апреле пассажирский самолет, летевший из Красноярска, резко сменил курс из-за постороннего шума в фюзеляже. Инцидент произошел с лайнером «КрасАвиа», следовавшим по маршруту Красноярск — Мотыгино. Поднявшись в воздух, пилоты услышали посторонний шум по фюзеляжу и приняли решение вернуться в аэропорт вылета.

Новости Москвы,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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