Собянин рассказал о строительстве трех электродепо для обслуживания БКЛ

— «Аминьевское» — на месте бывшей промзоны в районе улицы Генерала Дорохова. Уже построен метромост с тремя ветками, которые соединят депо с БКЛ. На территории будет порядка 60 объектов, в том числе большой ремонтный корпус с мастерскими, блок помещений для отдыха рабочих со столовой, спортзалом и медкабинетом. В депо будут работать больше тысячи человек, — отметил глава города.