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Коммунальную технику перевели на летний режим работы

Специалисты комплекса городского хозяйства перевели дорожно-уборочную технику на летний режим работы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Коммунальную технику в Москве перевели на летний режим работы
© mos.ru

«В соответствии с погодными условиями весь парк коммунальной техники переведен на летний режим эксплуатации. Для обеспечения ежедневной уборки на машины установлено поливомоечное оборудование. С апреля по ноябрь будет задействовано в общей сложности 19 тысяч дорожно-уборочных машин, 7,5 тысячи единиц сопутствующей техники и более 30 тысяч средств малой механизации», — отметил он.

Основная часть коммунальной техники работает круглый год благодаря навесному оборудованию, которое меняется в зависимости от специфики сезонных работ.

С дорожно-уборочных машин сняли зимнее навесное оборудование: щетки, плуги, роторы, распределители противогололедных материалов, затем провели диагностику и регламентные работы.

«Технику, которая не была задействована зимой, расконсервировали и привели в готовность», — добавил Петр Бирюков.

На склады временного хранения вывезли контейнеры с аварийным запасом противогололедных материалов. Они были установлены на опасных участках дорог, около транспортных, социальных и торговых объектов.

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