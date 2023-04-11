Коммунальную технику в Москве перевели на летний режим работы

Специалисты комплекса городского хозяйства перевели дорожно-уборочную технику на летний режим работы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В соответствии с погодными условиями весь парк коммунальной техники переведен на летний режим эксплуатации. Для обеспечения ежедневной уборки на машины установлено поливомоечное оборудование. С апреля по ноябрь будет задействовано в общей сложности 19 тысяч дорожно-уборочных машин, 7,5 тысячи единиц сопутствующей техники и более 30 тысяч средств малой механизации», — отметил он.
Основная часть коммунальной техники работает круглый год благодаря навесному оборудованию, которое меняется в зависимости от специфики сезонных работ.
С дорожно-уборочных машин сняли зимнее навесное оборудование: щетки, плуги, роторы, распределители противогололедных материалов, затем провели диагностику и регламентные работы.
«Технику, которая не была задействована зимой, расконсервировали и привели в готовность», — добавил Петр Бирюков.
На склады временного хранения вывезли контейнеры с аварийным запасом противогололедных материалов. Они были установлены на опасных участках дорог, около транспортных, социальных и торговых объектов.