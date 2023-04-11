Коммунальную технику в Москве перевели на летний режим работы

«В соответствии с погодными условиями весь парк коммунальной техники переведен на летний режим эксплуатации. Для обеспечения ежедневной уборки на машины установлено поливомоечное оборудование. С апреля по ноябрь будет задействовано в общей сложности 19 тысяч дорожно-уборочных машин, 7,5 тысячи единиц сопутствующей техники и более 30 тысяч средств малой механизации», — отметил он.