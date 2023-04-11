Москвичей предупредили о понижении температуры к выходным

В Москву придет похолодание, температура понизится до нормы месяца вечером 13 апреля. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

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"В первой половине дня в четверг хорошая, комфортная погода, тепло, но к вечеру уже начнет меняться циркуляция, воздушные массы начнут поступать с северо-востока, с Таймыра и с Карского моря, воздух, действительно, холодный", – подчеркнул он.

По словам синоптика, днем 13 апреля прогнозируется от 15 до 17 градусов, однако 14 апреля похолодает до 8–10 градусов.

"Погода вернется к своей климатической норме", – указал метеоролог.

В субботу, 15 апреля, температура также составит от 8 до 10 градусов, 16 апреля столбики термометров могут подняться до 15 градусов.

В выходные москвичей ждет солнечная и малооблачная погода, добавил Вальфанд. Ночью температура будет около нуля градусов, поскольку столица попадет в холодную часть антициклона, объяснил он.