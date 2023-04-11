В Московском зоопарке вышли из спячки мадагаскарские тенреки

О животных заботятся сотрудники экспериментального отдела мелких млекопитающих. Несмотря на схожесть с обыкновенными ежами, они не считаются их родственниками, уточнили в зоосаде.

Фото: Московский зоопарк / ВКонтакте Московский зоопарк / ВКонтакте

Там отметили, что осенью, ближе к спячке, тенреки становятся более медлительными и реже выходят из домиков. Они разгребают грунт и ложатся на голый пол вольера, чтобы было прохладнее, и засыпают.

«Погружаться в зимнюю спячку для тенреков полезно: благодаря этому у них нормализуется обмен веществ, организм готовится к размножению, улучшается самочувствие, настроение», — уточнили в зоопарке.