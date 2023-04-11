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1 час назад

В Московском зоопарке вышли из спячки мадагаскарские тенреки

Говорит Москва

О животных заботятся сотрудники экспериментального отдела мелких млекопитающих. Несмотря на схожесть с обыкновенными ежами, они не считаются их родственниками, уточнили в зоосаде.

В Московском зоопарке вышли из спячки мадагаскарские тенреки
Фото: Московский зоопарк / ВКонтактеМосковский зоопарк / ВКонтакте

Там отметили, что осенью, ближе к спячке, тенреки становятся более медлительными и реже выходят из домиков. Они разгребают грунт и ложатся на голый пол вольера, чтобы было прохладнее, и засыпают.

«Погружаться в зимнюю спячку для тенреков полезно: благодаря этому у них нормализуется обмен веществ, организм готовится к размножению, улучшается самочувствие, настроение», — уточнили в зоопарке.

Весной условия в помещении с тенреками меняют обратно на летние: сотрудники повышают температуру и влажность воздуха и предоставляют зверьками обильное питание.

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