Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет в Москве на 25 площадках

"Участники творческих мастер-классов на Тверской площади распишут пасхальным узором колокольчики, изучат пасхальные мотивы на картинах русских художников и сделают пасхальную открытку. В парк Горького приглашают посетить ботанические классы, где научат выращивать рассаду и ароматные травы. На Митинской улице покажут, как из экоматериалов создать настольный театр по мотивам русской народной сказки, - говорится в сообщении. - И, конечно, какие пасхальные гуляния без традиционных куличей, пасх и разноцветных яиц! К слову, в этом году куличи можно будет не только купить, но и поучиться выпекать у опытных поваров".