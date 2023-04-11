Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет в Москве на 25 площадках

Фестиваль "Пасхальный дар" начнется 15 апреля и пройдет на 25 площадках, где можно будет купить или сделать своими руками пасхальные сувениры. Об этом во вторник говорится в блоге мэра Москвы Сергея Собянина.
"Участники творческих мастер-классов на Тверской площади распишут пасхальным узором колокольчики, изучат пасхальные мотивы на картинах русских художников и сделают пасхальную открытку. В парк Горького приглашают посетить ботанические классы, где научат выращивать рассаду и ароматные травы. На Митинской улице покажут, как из экоматериалов создать настольный театр по мотивам русской народной сказки, - говорится в сообщении. - И, конечно, какие пасхальные гуляния без традиционных куличей, пасх и разноцветных яиц! К слову, в этом году куличи можно будет не только купить, но и поучиться выпекать у опытных поваров".
Кроме того, на Цветном бульваре 20-23 апреля можно будет поддержать благотворительный проект "Четвероногий друг" в помощь бездомным животным, там же пройдет выставка кошек и собак из приютов.
С 16 по 29 апреля на территории семи храмов организуют концерты и мастер-классы по росписи пасхальных яиц.