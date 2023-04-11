Названа стоимость спасенного активистами старинного наличника

По словам Клычкова, в здании был сделан ремонт, а оригинальные резные наличники были сняты и проданы новым владельцем. Несколько таких наличников XIX века высотой 3,5 метра выкупил один из предпринимателей. Часть из них он отдал на реставрационные работы Мосгорнаследию, а еще на один согласился продать за 100 тысяч рублей в качестве экспоната в новый краеведческий музей.