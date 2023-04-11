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Стала известна стоимость спасенного столичными активистами старинного наличника

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Стоимость спасенного столичными активистами старинного наличника дома 5 на Медовом переулке, в прошлом принадлежавшего промышленникам-Кудряшовым, назвал «Мосленте» создатель Telegram-канала «Память места_Москва», краевед Сергей Клычков.

Названа стоимость спасенного активистами старинного наличника
© Фото предоставлено Сергеем Клычковым

По словам Клычкова, в здании был сделан ремонт, а оригинальные резные наличники были сняты и проданы новым владельцем. Несколько таких наличников XIX века высотой 3,5 метра выкупил один из предпринимателей. Часть из них он отдал на реставрационные работы Мосгорнаследию, а еще на один согласился продать за 100 тысяч рублей в качестве экспоната в новый краеведческий музей.

Краевед отметил, что сотню тысяч рублей удалось собрать буквально за десять дней. В сборе средств приняло участие около 60 человек, неравнодушных к истории столицы.

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрировали две тысячи памятников архитектуры.

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