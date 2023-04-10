Первые в году крокусы зацвели в парке «Зарядье»

Крокусы зацвели в столичном парке «Зарядье». Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

© Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

— Первоцветы встречают весну: в «Зарядье» зацвели крокусы. Как правило, в столичных парках высаживают сорта «микс», «ботанический», «посевной». Их цветки крупнее, чем у растущих в дикой природе, — говорится в сообщении.

Цветут крокусы до двух недель. Палитра высаженных в парке цветов очень разнообразна: белые, сиреневые, лиловые, фиолетовые, голубые и желтые, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Специалисты «Мосприроды» спрогнозировали время цветения некоторых растений. По словам экспертов, в марте начали цвести подснежник, орешник, мать-и-мачеха, ольха и ива. В апреле распустятся пролеска сибирская, волчье лыко обыкновенное.