Раскрыты сроки открытия участка Замоскворецкой линии столичного метро

Сроки открытия станций Замоскворецкой линии столичного метро от «Автозаводской» до «Орехово» в интервью ТАСС назвал заместитель мэра Москвы, руководитель Дептранса Максим Ликсутов.

Фото: АГН «Москва» АГН «Москва»

По его словам, движение поездов по участку Замоскворецкой линии возобновится уже в конце мая, все строительные работы идут по графику.

Ликсутов пояснил, что закрытие участка было связано с неправильно построенным в 1980-х годах тоннелем. Сейчас его участок этого проложен практически заново.