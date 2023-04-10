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1 час назад

Раскрыты сроки открытия участка Замоскворецкой линии столичного метро

Мослента

Сроки открытия станций Замоскворецкой линии столичного метро от «Автозаводской» до «Орехово» в интервью ТАСС назвал заместитель мэра Москвы, руководитель Дептранса Максим Ликсутов.

Раскрыты сроки открытия участка Замоскворецкой линии столичного метро
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»

По его словам, движение поездов по участку Замоскворецкой линии возобновится уже в конце мая, все строительные работы идут по графику.

Ликсутов пояснил, что закрытие участка было связано с неправильно построенным в 1980-х годах тоннелем. Сейчас его участок этого проложен практически заново.

Участок Замоскворецкой линии был закрыт 12 ноября 2022 года на полгода. Сейчас на этой ветке не работает пять станций: «Технопарк», «Коломенская», «Каширская», «Кантемировская» и «Царицыно».

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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