Московская канатная дорога введет новые тарифы с 19 апреля

«С 19 апреля 2023 года на первой Московской канатной дороге будут повышены тарифы на проезд. Средний рост тарифов составит 8%: так, в понедельник стоимость проезда составит 120 руб. в одну сторону, 180 руб. туда-обратно. Вторник - 180/300 руб. соответственно. Со среды по пятницу тарифы останутся без изменений», - говорится в материале.