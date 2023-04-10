Московская канатная дорога введет новые тарифы с 19 апреля
Московская канатная дорога с 19 апреля вводит новые тарифы, сообщили в пресс-службе канатной дороги.
«С 19 апреля 2023 года на первой Московской канатной дороге будут повышены тарифы на проезд. Средний рост тарифов составит 8%: так, в понедельник стоимость проезда составит 120 руб. в одну сторону, 180 руб. туда-обратно. Вторник - 180/300 руб. соответственно. Со среды по пятницу тарифы останутся без изменений», - говорится в материале.
В выходные и праздничные дни проезд обойдется в 450 руб. в одну сторону и 700 руб. - туда и обратно, добавили в пресс-службе.
«При этом все льготные тарифы, действующие на проезд на канатной дороге, будут сохранены», - отмечается в сообщении.