В рамках месячника весеннего благоустройства в Москве приведут в порядок после зимы все детские и спортивные площадки. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Специалисты в ходе работ тщательно промоют все элементы, игровое и спортивное оборудование на площадках. При необходимости части конструкций будут окрашены.

Резиновые покрытия на площадках и территории вокруг них также приведут в порядок. Работы в рамках месячника весеннего благоустройства проходят во всех округах столицы, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Во всех дворах также промывают беседки, скамейки, контейнерные площадки. При необходимости на них наносят дополнительную краску. Кроме того, специалисты приводят в порядок цветники и прогребают газоны.