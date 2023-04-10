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1 час назад

Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала весны

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Воздух в Москве прогрелся до 14,6 градуса, что сделало нынешний понедельник самым теплым днем с начала весны. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Понедельник в Москве стал самым теплым днем с начала весны
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Сегодня, пару часов назад, на станции ВДНХ было зафиксировано плюс 14,6 градуса, с начала года это самая высокая температура, то есть сегодня самый теплый день с начала года, — рассказал Вильфанд Агентству городских новостей «Москва».

Примечательно, что нынешнее достижение будет обновлено совсем скоро. По словам Вильфанда, среда, 12 апреля, станет самым теплым днем с начала весны. Он отметил, что всю неделю температура будет колебаться от 15 до 18 градусов тепла.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что на этой неделе в столице ожидается сухая солнечная погода. Он также предупредил о снижении атмосферного давления до 739 миллиметров ртутного столба в четверг, 13 апреля.

В Москве продолжает меняться давление. Врач-терапевт Лариса Алексеева объяснила «ВМ», какие серьезные проблемы со здоровьем могут произойти на фоне подобных перепадов. Эксперт напомнила, что метеозависимым людям необходимо следить за атмосферным давлением, чтобы подготовиться к его резким изменениям заранее.

Новости Москвы,Михаил Леус,Роман Вильфанд,
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